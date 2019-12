So 14.02.16 17:54 Nachdem ich gestern eine email mit einem weiteren Update erhalten hatte, konnte ich dann doch nicht widerstehen und hab mir die S3 Lizenz geholt ^^



Auch wenn das Game natürlich in sämtlichen Belangen den anderen Konkurrenten hinterherhinkt, so ist doch richtig Spielfreude aufgekommen.



Ich muss auch sagen, dass die Grafik nicht mal so schlecht ist, hier hat sich auch was getan. (Ich beziehe diese Aussage auf Rockingham, und das Westhill Update) Für die älteren Strecken gibts ja eh Texturepacks bis zum Abwinken.



Wie Trexirus sagte, wäre es mal schön einen Server annähernd vollzukriegen und mal ein Rennen zu fahren. Das meiste was täglich so fährt ist ja nur cruise und drift , kotz. Also ohne Verabredung / Organisation keine Chance!



Ich denke das Problem ist auch dass man (ich schließe mich hier ein) nicht mehr regelmäßig ins Forum schaut. Von daher kam mir gerade der spontane Gedanke einer Whatsapp Gruppe von allen restlichen hier verbleibenden, die sich für LFS zumindest noch ab und zu begeistern können!



In Whatsapp könnte man sich dann sehr bequem auf ein Rennen verabreden.. Handynummern könnte man ja per PN austauschen. Bin gespannt ob sich jemand meldet.



Ich wär auf jeden Fall dabei.