Mo 16.05.16 1:14 Ich möchte an dieser Stelle mal kurz erwähnen, dass sich Team Inactive wieder kurz zurückgemeldet hat und aktuell bei dem VLN Endurance Championship in iRacing eingeschrieben ist.



Das erste 4h Stunden Rennen belegte Team Inactive mit einer überkranken Performance von Danny Engels und einer langsamen aber sicheren Spazierfahrt von Theo Laas auf einem sagenhaften 6. Platz im Top Split



Großes Dankeschön geht natürlich wieder an unseren CEO, Team-Chef, Team-Manager, PR-Manager, Maskottchen, Mechaniker und diesmal sogar höchstpersönlichen Setup-tüderer Arne "Biernot" Krabbenhöft.



Wurde auch von iRacing.com und VLN.de gestreamt. Stream könnt ihr hier finden:



https://www.youtube.com/watch?v=MiyCobeRmZA



Da das Video gerade noch fertig hochgeladen wird und sich evtl. in der Länge ändern kann empfehle ich euch die folgenden Szenen des überragenden Huskys:



https://youtu.be/MiyCobeRmZA?t=4h6m



Diesmal in einem schwarz-roten Mazda MX5



Sollte sich die Videozeit ändern, schaut oben links auf die Uhr: bei ca. 09:15 Minuten verbleibender Renndauer gehts los!



Zuletzt bearbeitet von Zuletzt bearbeitet von pod.TeHo am Mo 16.05.16 23:44, insgesamt 1-mal bearbeitet