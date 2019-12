Seite 1 von 1 Vorheriges Thema anzeigen | Nächstes Thema anzeigen Autor Nachricht HaiTauR

Sa 10.12.16 13:23 DoP 24H Race 2017 Liebe BC-Freunde, LFS-Anhänger, Online-Rennsportbegeisterte!



Natürlich planen wir auch im kommenden Jahr das LFS 24h Rennen. Das DoP 2017 findet diesmal auf dem runderneuerten Kurs 'Westhill International rev' statt. Das Motto lautet in diesem Jahr auf 'Fortune GTR'. Nach einigen Jahren Abstinenz feiert die GTR Klasse ihr Comeback in der DoP. Die stärksten Boliden ihrer Klasse werden ohne Restriktionen, ohne Leistungseinbußen so gefahren wie sie sind: PUR! Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen, spannende Vorbereitungen, hitzige Diskussionen und vor allem auf Eure Teilnahme!



Keep Racing

Eure Burnoutcrew



Timetable 24h LFS Race:

DoP 2017 Fortune GTR



* Starting Dezember 2nd, 2016

Server: DoP - SignIn - SignIn server

Three Speed Up Races

10 Min. Qualify

60 Min. Race

Start 20.00 CET

Server: DoP - Grid 1 - Race server

* Dezember 10th, 2016

* Dezember 17th 2016

* Januar 9th, 2017

Raceadmin: Jan-Ole

Server: DoP - Grid 1 - Race server

----------------------------------------

Last Endurance Check two hours (driver change)

15 Min. Qualify

120 Min. Race

Start 20.00 CET

Server DoP - Grid 1 - Race server



* Januar 16th, 2017

Raceadmin: Jan-Ole

Server DoP - Grid 1 - Race server

---------------------------------------

Open Qualify

* Januar 16th, 2017

DoP - Qualify - Qualify server

End Qualify

* Januar 20th, 2017

* 24h Race

* Januar 21th, 2017

DoP - Grid 1 - Race server



-------------------------------------

Please mark:

http://www.burnoutcrew.net/BurnoutCrew/Joomla/index.php/dop-informatio ns

Have fun and Keep Racing! Nach oben HaiTauR

Sa 10.12.16 13:32 Erstes Trainingsrennen heute Abend 10.12.2016 Das erste Training findet heute statt. Details und Anmeldung dafür gibt es hier: http://www.bc-racing.de/BurnoutCrew/wbb4_neu/index.php?thread/4642-do p-2017-first-training/