Vykos

So 15.06.03 22:59 Das afri-cola-racing Team Hi Leutz,



unsre Teamhomepage ist vorläufig online...



Gebt mir mal bitte feedback! Danke!

ac-racing



Grüße,



V.



So 15.06.03 23:03 Sorry, finds irgendwie "langweilig". :sleeping:

Kanns irgendwie nicht anders beschreiben

So 15.06.03 23:06 Zitat: Well, what is afri-cola?

First of all, it's the best tasting coke out there.



Da muss ich ganz klar widersprechen! Naja, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten...



Ansonsten ganz nett gemacht, das Navigationsmenü sieht aber aus, als wärs heruntergefallen - bisschen weit unten. Und der Frame, der das Navmenü enthält, könnte noch was breiter sein, damit der Content nicht so eng am Navmenü steht. Da muss ich ganz klar widersprechen! Naja, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten...Ansonsten ganz nett gemacht, das Navigationsmenü sieht aber aus, als wärs heruntergefallen - bisschen weit unten. Und der Frame, der das Navmenü enthält, könnte noch was breiter sein, damit der Content nicht so eng am Navmenü steht.

So 15.06.03 23:08 joar gut gemacht ...



nochn paar tage und die neue GRT seite is da freu

Vykos

So 15.06.03 23:12 danke, für die schnellen Antworten, ist übrigens meine erste page...



Besonderer Dank geht hier an stayx! Yo man, ohne Dich würd ich wahrscheinlich immer noch überlegen, wie ich was machen soll...

So 15.06.03 23:12 also von mir big ups to vykos!!!



für die erste page überhaupt isses doch wohl mehr als ok oder also ich weiss net wo ich angefangen habe wäre ich froh gewesen über sowat weil naja wenn man keine oder wenige kenntnisse hat was sowat betrifft ist die page eine leistung!!!!!!!!!!!!



weita so



p.s. thx vykos und gern geschehen



So 15.06.03 23:23 Meine erste Page hat so ähnlich ausgesehen. Nur halt mit Grünen Buttons und hässlichen Frames Und nen billig selfmade nub Intro *gg*

Mo 16.06.03 0:05 Hey Jo,

coole Sache, bin eher durch Zufall drauf gestoßen, warumsachste nix?

Hab im Moment ziemlich Streß, deswegen bin ich selten am fahren und hier onlien z. Zt.

Aber ich hoffe, ich kann bald mal wieder racen.



Astreine Leistung für die Seite. Keep up with the good work!!!



Gruß

MaxBoost

Vykos

Mo 16.06.03 11:21 OK, nun haben wir auch ne richtige domain!



Der link is in meiner sig, und hier nochmal : http://www.ac-racing.de

ZT-ORION

Mi 18.06.03 22:17 hmm...

jetzt braucht ihr nur noch ein anständiges skin^^

lol

sorry das musste jetzt sein



aber ihr habt wirklich ein nettes team zusammengestellt...

Vykos

Do 19.06.03 11:38 Wichtige News!



Heute abend, am Donnerstag, 19.06., veranstaltet das ACR-Team mal wieder eine competition. Server geht online gegen 20 Uhr, aber mit passwort (acr).



Regeln: Wenn der Server voll ist, wird der letzte in einem race, oder derjenige, der pitted oder in den spectate mode geht gekickt. Sollte er dann vor 3 min wieder connecten, wird er wieder gekickt.



Das gibt dem ganzen etwas Druck... Ach ja, teammember sind da natürlich ausgeschlossen (wobei ich das noch überlege... ).



Und noch was: nur GTi und GT....



Also, wer Lust hat, auf etwas "pressure" und ansonsten viel Spass und sauberes racen soll kommen...



grüße,



V.

ZT-ORION

Do 19.06.03 15:15 hmm...

mal schaun ob ich dann Zeit hab...

ich weiß ja noch nicht ob heute auch wieder ZT-liga ist^^



mal ne Frage dazu:

Wenn der einer in den Server geht und der dann voll ist, wird dann sofort der letzte rausgeschmissen?



...obwohl wenn grad einer neu rein kommt ist der doch letzter und wird sofort wieder runter geschmissen^^ LOOOL

Vykos

Do 19.06.03 18:35 nene, also wenn voll is beim nächsten race halt.... also einer connected während einem rennen, und macht so den server voll. dann gibt's beim nächsten Rennen die competition, klar? Is spassig, haben wir schon mal gemacht...

ZT-ORION

Do 19.06.03 21:09 achso beim nächsten Rennen erst^^

na dann macht das auch Sinn

Vykos

Fr 20.06.03 12:25 Die competition is rum, und war ein echter Erfolg! War richtig spassig, nur gute und schnelle Leute da, ein Haufen enger und knapper Rennen!



Das ganze ist auch dem neuen Startmodus mit umgekehrter Zieleinlaufs-reihenfolge zu verdanken. Das macht immer das ganze schön eng. Wie so oft, war halt t1 und die chicane ab und an ein Problem, aber die Leute lernen mit der Zeit, da lieber mal zurückzustecken.



Ach ja, das ZT-Team hat nu auch nen link auf unsrer Seite....



Grüße,



V.

ZT-ORION

Fr 20.06.03 13:15 danke^^

hat Bock gemacht obwohl ich nur 3 Rennenoder so dabei war^^

werde beim nächsten mal sicher wieder vorbei schauen

