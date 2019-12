So 12.02.17 0:08 CL24: Die letzte CityLiga Ehrlich gesagt habe ich hier das Forum etwas vergessen.



Zitat: [center] [/center]



Alles Gute findet auch irgendwann ein Ende, und bei der [url=http://www.cityliga.de/de/] CITYLIGA [/url] sieht das nicht anders aus. Zum 24. und gleichzeitig letzten Mal in Live for Speed S2 geht die CL in eine neue Saison, wie gewohnt mit insgesamt 10 Läufen. Wie immer besteht der Rennkalender aus einer breitgefächerten Auswahl von Fahrzeug- und Streckenkombinationen, CL-Klassiker sowie die pflichtmäßigen Ulkrennen, die zusammen mit Pflichtstopps, wechselnden Qualifikations-Modi und anderen Elementen für Abwechslung sorgen.



Geändert hat sich von der letzten Saison her gesehen nicht viel, jedoch haben wir wegen des Personalmangels kleinere Änderungen vorgenommen: Da die Starterzahlen während der CL23 teilweise sehr mäßig waren, ist die Rundenzeiten-Regel für zusammengelegte Grids abgeschafft. Das Gleiche gilt für die Steward-Nominierungen sowie Wahlen, welche ebenso wegen effektiver Irrelevanz wegfallen. Das bedeutet, dass die Admins diese Saison die Rennkommission übernehmen. Nun aber zur Begründung warum wir gerade jetzt und hier einen Schlussstrich ziehen.



Während der Weihnachtspause haben wir uns dazu entschlossen, die [url=http://www.cityliga.de/de/] CITYLIGA [/url] nicht bis zum letzten Moment auszubluten und dann aufgrund immer stärker werdenden Fahrermangels zu schließen, sondern sie dann zu Ende zu bringen, wenn noch genug Fahrer am Start sind um die letzte Saison würdevoll abspulen zu können. Irgendwann kommt einfach der Tag, an dem die Luft raus ist und man die Sache lieber abhakt, bevor aus den schönen Erinnerungen einfach nur Stress und Unlust werden.



Vielleicht kann sich ja der Eine oder Andere anlässlich dieser Abschiedstour nochmal dazu motivieren mitzufahren, willkommen ist natürlich jeder, egal ob es die erste oder elfte Saison ist! Wir freuen uns über jeden der sich dazu entschließt mitzufahren! Unten seht ihr den Rennkalender, den ihr in ausführlicher Form, wie das Regelwerk und die Anmeldungen, natürlich auch auf unserer Website finden könnt.





[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Grid-Quali fikation [/url]

Grid-Quali A : FBM auf AS7

Grid-Quali B : FXO (3% + 10kg) und XRT auf BL1

Wann : 31.01.2017 um 00:00 MEZ bis 10.02.2017 um 23:59 MEZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 1 [/url]

Was : FBM

Wo : Aston North (AS7)

Wann : 13.02.2017 um 20:00 MEZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 2 [/url]

Was : FXO (3% + 10kg) und XRT

Wo : Blackwood GP Track (BL1)

Wann : 27.02.2017 um 20:00 MEZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 3 [/url]

Was : XRG

Wo : Westhill National Reversed (WE1R)

Wann : 13.03.2017 um 20:00 MEZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 4 [/url]

Was : FOX

Wo : South City Classic (SO1)

Wann : 27.03.2017 um 20:00 MESZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 5 [/url]

Was : RAC

Wo : Kyoto Ring National (KY2)

Wann : 10.04.2017 um 20:00 MESZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 6 [/url]

Was : FXR (32%)

Wo : Rockingham ISSC Long (RO4)

Wann : 24.04.2017 um 20:00 MESZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 7 [/url]

Was : LX4

Wo : Fern Bay Green Reversed (FE2R)

Wann : 08.05.2017 um 20:00 MESZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 8 [/url]

Was : UFR

Wo : South City Chicane Route (SO6)

Wann : 22.05.2017 um 20:00 MESZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 9 [/url]

Was : FO8

Wo : Westhill International (WE2)

Wann : 05.06.2017 um 20:00 MESZ



[url=http://www.cityliga.de/de/saison/rennkalender.html] Rennen 10 [/url]

Was : FXR (23%), FZR (20%) und XRR (24%)

Wo : Kyoto Ring Grand Touring (KY3X_K32)

Wann : 19.06.2017 um 20:00 MESZ





Alle Informationen wie Regeln, Anmeldungen und ein detaillierte Rennkalender sind natürlich auch auf www.cityliga.de zu finden!



Die GridQuali ist bereits gefahren. Daher hier nochmal das Ergebnis:



Die GridQuali ist bereits gefahren. Daher hier nochmal das Ergebnis: