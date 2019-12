So 13.05.18 20:47 Race 6 / Renntag 6 English Version:

This Monday 14.05.2018 we are going to the 6th and last race day of the Village League. Organizer is the BurnoutCrew​.

FBM on South City Chicane Route [SO6] 14.05.2018

Training: from 19:00 to 20:00

Qualification: 20:05 - 20:20 (15 minutes qualification)

Race 1 Start: 20:30



Until Monday can thus be practiced again and maybe even register drivers. The registration for the 6th race day should be Monday (Raceday) online.

https://www.bc-racing.de/BurnoutCrew/wbb4_neu/index.php?board/146-vill ageliga-2018/



Deutsche Version:

Diesen Montag geht es zum 6. und letzten Renntag der Village Liga von der BurnoutCrew.

FBM auf South City Chicane Route [SO6] 14.05.2018

Training: ab 19:00 - 20:00 Uhr

Qualifikation: 20:05 - 20:20 Uhr (15 Minuten Qualifikation)

Rennen 1 Start: 20:30 Uhr



Bis Montag kann somit nochmal geübt werden und vielleicht melden sich ja noch 1-2 Fahrer an. Die Anmeldung zum 6. Renntag sollte Montag (Renntag) Online sein.

https://www.bc-racing.de/BurnoutCrew/wbb4_neu/index.php?board/146-vill ageliga-2018/