Mo 09.01.17 17:23 Zum 24h of Daytona in iRacing.com am 21.01.17 mal ne kleine Hommage gebastelt...ja Hübi ist immer noch doof, der will wieder nicht mitfahren!













Di 10.01.17 18:42 *like*

Fr 13.01.17 2:31 *Thumbs up*

So 15.01.17 10:39 Mensch..... was war das früher ein Spass! Alte Zeiten Skin 4 teh win.

Mo 16.01.17 17:44 Schön schön!

Der alte LfS-Skin könnte aber auch reaktiviert werden.

Am 21.01.17 findet auch wieder ein 24h-Rennen in der DoP mit LfS statt.

Ich fürchte nur, dass sich nicht mehr so viele Leutchen hier mit LfS hinter dem Ofen hervorlocken lassen...

Mo 16.01.17 20:56 Also wir wären dabei gewesen, aber GTR und letztes Jahr NGTR sind leider nicht so unser ding. Wir fahren lieber die kleineren Klassen.

Mo 16.01.17 22:33 ja war immer ne geile sache, sowieso das gemeinsame zocken, aber heute kaum noch zeit dafür .........

Di 17.01.17 16:39 Zeit ist wohl aktuell das größte Problem, aller voraussicht nach werden wir auch nur zu 3t das 24h in Angriff nehmen. Zur Not wird das Auto nachts in der Box geparkt und morgens weitergefahren

Do 09.02.17 19:31 Hab ich was verpasst? :-P

Fr 10.02.17 7:44 Anscheinend schon

Sa 20.07.19 2:43 Hallo! Ja wir leben noch. Ja wir sind immernoch inaktiv,



Morgen bei den iRacing.com 24h Spa ist es wieder so weit, es gilt der Welt zu proklamieren, dass Hübi doof ist

Er will wiedermal nicht mitfahren, und hat auch nicht beim Setup mitgeholfen (der Triple Stint ist immer noch fällig Hübi)





Sa 03.08.19 13:30 Wie habt ihr abgeschnitten?