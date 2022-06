Luder

Mi 03.02.10 9:58 Ja da haste recht Silvio, Reverse macht sie mir schon spass,



Der Abend ging ein wenig verwirrend los doch schlussendlich ist jeder zum Fahren seiner Heats gekommen, mit der Q war ich mehr als zufrieden mit Platz 4 durfte ich das sein. 1 Heat war ich Super drauf, doch das wars es auch bei mir, die anderen heats waren naja nicht so gut.



in der Kommenden Season will ich mal mehr an der Konstanz arbeiten, diese Saison lief schon besser für mich auch die Zeiten waren soweit OK. Doch Quali werde ich nie können, auf den Punkt die zeit fahren ist und bleibt nichts für mich.



Also ich hoffe auf eine erneuten Season mit was für ein auto auch immer, diese Abende auf der Strecke und im TS sind einfach nur Super und machen viel Laune.



Danke wieder einmal für deine viel Arbeit Silvio