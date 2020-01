Wer soll den Start für TEAM INACTIVE fahren? huSKy 25% [ 16 ] TeHo 28% [ 18 ] SiZou 3% [ 2 ] Jay 40% [ 26 ] Clio 3% [ 2 ] Stimmen insgesamt : 64



Autor Nachricht

Danny Engels

SK.HuskY`







Beiträge: 3320



Wohnort: Trier

Geburtstag: 28.04.1990

Sa 20.02.10 15:20 die zeiten sind vorbei

bin ja jetzt nach 90 minuten schon am ende

KiLl3r

Carsten Hörenbaum







Beiträge: 1451



Wohnort: Hamm

Geburtstag: 18.04.90

Sa 20.02.10 15:40 Jaja, der Hund wird langsam älter... :P

D1ggA

Andy Schönig







Beiträge: 799



Wohnort: Boostedt, S-H

Geburtstag: 09.06.1984

Sa 20.02.10 16:08 alten Hunden kann man keine neuen Tricks beibringen!!^^

DreaF

Christoph Hörenbaum







Beiträge: 1620



Wohnort: Hamm

Geburtstag: 14.08.1988

Sa 20.02.10 17:52 Nen RB4 auf KY3r aufs Dach zu legen ist sicher etwas schwieriger als den UFR auf Aston

GOGOGO T I !!!

RM.Baldi

Sebastian







Beiträge: 5553





Geburtstag: 26.02.1990

So 21.02.10 2:51 GALY hat Folgendes geschrieben Die ersten 24h die ich mitgemacht habe, ist Danny alleine gefahren.

Sowas will ich sehen ^^



War das die Sache wo diskutiert worden ist ob sowas erlaubt wird oder nich, da es wegen exzessiven Zockens schon zu Todesfällen gekommen ist?

If so - i can remember. ^^

GALY

Gerrit Eckhardt







Beiträge: 1751



Wohnort: Heide

Geburtstag: 23.08.1989

Verwarnungen: 1 So 21.02.10 3:18 Ja mit Weltrekord und blabla ^^

Seitdem hat LFS einen schlechten Ruf...

pod.TeHo

:P







Beiträge: 4167



Wohnort: 0711

Geburtstag: 04.06.1988

Mo 16.05.16 1:14 Ich möchte an dieser Stelle mal kurz erwähnen, dass sich Team Inactive wieder kurz zurückgemeldet hat und aktuell bei dem VLN Endurance Championship in iRacing eingeschrieben ist.



Das erste 4h Stunden Rennen belegte Team Inactive mit einer überkranken Performance von Danny Engels und einer langsamen aber sicheren Spazierfahrt von Theo Laas auf einem sagenhaften 6. Platz im Top Split



Großes Dankeschön geht natürlich wieder an unseren CEO, Team-Chef, Team-Manager, PR-Manager, Maskottchen, Mechaniker und diesmal sogar höchstpersönlichen Setup-tüderer Arne "Biernot" Krabbenhöft.



Wurde auch von iRacing.com und VLN.de gestreamt. Stream könnt ihr hier finden:



https://www.youtube.com/watch?v=MiyCobeRmZA



Da das Video gerade noch fertig hochgeladen wird und sich evtl. in der Länge ändern kann empfehle ich euch die folgenden Szenen des überragenden Huskys:



https://youtu.be/MiyCobeRmZA?t=4h6m



Diesmal in einem schwarz-roten Mazda MX5



Sollte sich die Videozeit ändern, schaut oben links auf die Uhr: bei ca. 09:15 Minuten verbleibender Renndauer gehts los!



Zuletzt bearbeitet von Zuletzt bearbeitet von pod.TeHo am Mo 16.05.16 23:44, insgesamt 1-mal bearbeitet

SiL-X

Silvio Krieg







Beiträge: 6846



Wohnort: Münster

Geburtstag: 21.05.1986

Mo 16.05.16 12:18 Jetzt bin ich angefixt!



^^

Vykos

Joachim Fieß







Beiträge: 5358



Wohnort: Kronberg i. Ts.

Geburtstag: 04.08.1976

Mi 18.05.16 12:12 Sehr geil!

OPK.

.................







Beiträge: 10824



Wohnort: Quoten-Ossi

Geburtstag: 26.02.1979

Di 24.05.16 7:23 Arne! Nordischer Sexgott und Teilzeit - Kampfmaschine!



GL HF!

pod.TeHo

:P







Beiträge: 4167



Wohnort: 0711

Geburtstag: 04.06.1988

Heute um 3:00



Das Team INACTIVE meldet sich wie jedes Jahr wieder zurück.



Dieses Jahr feiern wir bereits unser 10 jähriges. Wir sind somit schon länger Inaktiv, als wir je Aktiv waren! Wow!



Morgen gegen 14 Uhr gehts los, die 24 Stunden von Daytona warten und der Ferrari 488 GTE steht bereit.

Unser Skin natürlich eine Hommage an den wohl schönsten Skin der LFS Langstreckenszene.

Der gute schwarz-rot-goldene XRR von Pedal to the Metal Racing aus der Masters of Endurance Serie.



Ihr lacht vielleicht, aber wir sind teilweise so aktiv, dass 4 von 6 Fahren in VR unterwegs sind!

Gut, unsere Augen sind mittlerweile so schlecht und die Monitore zu weit weg, also setzen wir uns direkt so ne moderne Brille vors Gesicht!

jooooooooooo









Beiträge: 5034



Wohnort: Hannover

Geburtstag: 13.02.1985

Heute um 19:08